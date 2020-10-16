Korona meydan okuyan esnaf, maskesiz yakalanınca "Gebermek istiyorum" dedi - Son Dakika

Korona meydan okuyan esnaf, maskesiz yakalanınca "Gebermek istiyorum" dedi

Vali Atik, uyarısına rağmen döner kesilmeye devam edilen işletmenin men edilmesi talimatını verdi

DENİZLİ - Denizli'da, daha önce korona virüse meydana okumasıyla gündeme gelen esnaf, protokolün gerçekleştiği denetimde maskesiz yakalanınca "Gebermek istiyorum, canıma yetti" diyerek kendisini savundu. Denetim sırasında eldivensiz çalışılan bir iş yerini uyaran Vali Atik, döner kesmeye devam edilmesi üzerine işletmenin men edilmesi talimatını verdi.

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda korona virüs denetiminde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yapılan Kovid-19 tedbirleri denetiminde bir işyerini denetleyen Vali Ali Fuat Atik, çalışanların eldiven takmadığını görmesi üzerine önce uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen eldiven takmayan çalışanlar ve işyerine ise cezai işlem uygulandı. Vali Ali Fuat Atik, sağlık ekiplerinin iş yerini daha sonrada denetlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Salgınla mücadelede içerisinde kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılırken, iş yerlerinin aldığı tedbirler de denetlendi.

"Gebermek istiyorum, canıma yetti"

Vatandaşlarla sık sık sohbet eden Vali Atik, bir esnafın maske takmadığını görmesi üzerine "Maskeniz neden takılı değil?" diye sordu. Korona virüs salgınının ilk yayılmaya başladığı günlerde maske takmayı ret ederek; "Korona neredeyse gelsin beni bulsun" sözleriyle gündeme gelen Üzeyir Yazır'ın, "Gebermek istiyorum, canıma yetti" şeklindeki cevabı tepkilere neden oldu.

Vali Atik'in, maske takması konusunda uyarması ile maskesini takan Üzeyir Yazır, para kazanamadığını belirterek daha önce haberlere konu olduğunu söyledi.