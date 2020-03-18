Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu - Son Dakika
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Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu

6 saat önce

Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu Semt pazarlarında işler yarı yarıya azaldı Vatandaşlar virüs endişesi nedeniyle pazar alışverişi yapmaya dahi korkuyor Korona virüs sebebiyle vatandaşlar evlerine kapanınca semt pazarlarında satışlar yüzde 50 azaldı.

Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu, System.String[]

Denizli'de korona virüs endişesi semt pazarlarını da vurdu

Semt pazarlarında işler yarı yarıya azaldı

Vatandaşlar virüs endişesi nedeniyle pazar alışverişi yapmaya dahi korkuyor

DENİZLİ - Korona virüs sebebiyle vatandaşlar evlerine kapanınca semt pazarlarında satışlar yüzde 50 azaldı. Esnaf işlerin yarı yarıya düştüğünü kaydederek, normal günlerdeki kalabalıklığı özlediğini söyledi. Pazara gelen vatandaşlar ise virüse karşı maske ve eldivenler ile önlem almaya çalıştı.

Yurt genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de de büyük bir titizlikle uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kalabalık mekanlarda uzak duran çağrılarının ardından binlerce vatandaş evlerine kapanırken, bir çoğu pazar alışverişlerine dahi çıkmadı. Pazarlara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise maske ve eldiven takarak virüsten korunmak için önlem aldı.

Semt pazarı esnafı İbrahim Çoban, korona virüsün pazara etkisinin büyük olduğunu ve işlerin yarı yarıya düşmesine neden olduğunu dile getirdi. Çoban, "İnsanlarımız tedirgin. İster istemez bütün ülke olarak tedirginiz. Pazara etkisi var mı? Çok etkisi var. İnsanlarımız dışarı çımaya korkuyor, tedirgin oluyor. Bizler bile pazara gelirken insanlarla mesafe koyuyoruz aramıza. Eskisi gibi artık müşterilerle fazla yaklaşmıyoruz, samimi iletişim kurmuyoruz. Pazarda boşluk var ama şöyle de bir güzelliği var. Önceden insanlarımız pazarlara gezmek için de geliyordu. Şimdi artık gezmek için değil. Biraz daha bilinçli olarak vatandaşız alışverişini yapıyor ve direk evine gidiyor" diye konuştu.

"Korona virüsü bizim pazarı da vurdu"

Bir başka esnaf Mesut Peker ise insanların pazar alışverişini bırakın sokağa dahi çıkmaya korktuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Korona virüsü bizim pazarı da vurdu. Millet pazarlara çıkmaya korkuyor. Portakal satışı birden aşağıya inmeye başladı. Herkes marketleri tercih ediyor. Daha önce 5 kasa satıyorsak şimdi 2 kasa satıyoruz. Millet kalabalık yerlere gelmeye korkuyor."

"Millet dışarı çıkmaya korkuyor, haklılar da"

Alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlardan İsmail Kırgın ise treddüt ederek alışverişe çıktığını vurgulayarak, "Ben her pazara geliyorum hemen hemen. Burası sakin olduğu için geldim. Çok kalabalık olmadığını görüyorum. Millet dışarı çıkmaya korkuyor, haklılar da. Önce can" diye konuştu.

Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:42 Kaynak: İHA

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