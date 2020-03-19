Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika
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Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

7 saat önce

DENİZLİ'de, Bayramyeri Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı, System.String[]

DENİZLİ'de, Bayramyeri Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Kentin en işlek noktalarından Bayramyeri Meydanı'ndaki bankların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu 20 bank, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı.

Kentte yaşayan Mehmet Çıplakoğlu, "Koronavirüse karşı dikkatli olmalıyız. Bu bankların kaldırılması iyi oldu. Buraya oturan kişiler aralarına yeterli mesafe koymuyordu. Artık daha dikkatli olmalıyız. Hepimiz potansiyel bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Çevremizdeki diğer insanlara bulaştırmak için devletimizin uyarılarını yerine getirmeliyiz" dedi.

Kadriye Özarslan ise eşinin yüzde 70 bedensel engelli olduğunu, market alışverişi için dışarı çıktığını, yeteri kadar alışveriş yapıp, evden dışarı çıkmayacağını söyledi. Meydanda bulunan bankalara özellikle yaşlıların oturduğunu belirten Özarslan, "Evimize kapanıp sağlığımız için çıkmayacağız. Hepimiz birbirimize saygılı olmalıyız. Salgın en çok yaşlıları tehdit ediyor. Onların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bankların kaldırılması iyi oldu. Toplum sağlığı için faydalı oldu. Yaşlılar banklarda değil, evlerinde otursun" diye konuştu.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:16 Kaynak: DHA

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