Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara para cezası - Son Dakika

Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 34 kişiye 30 bin 92 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ile maske kullanımına ilişkin denetimlere sıkı şekilde devam ediliyor.

Emniyet ekiplerinin 20-26 Temmuz arasındaki kontrollerinde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 33 kişiye 29 bin 700 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 1 kişiye de 392 lira ceza kesildi.