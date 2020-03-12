Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
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Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi koronavirüse karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, çocuk parkları, dinlenme alanları, üst geçitler, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik...

Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi koronavirüse karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, çocuk parkları, dinlenme alanları, üst geçitler, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında çalışma yaptı. Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı otobüs terminali, çocuk parkları, dinlenme alanları, üst geçitler, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm hizmet noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfeksiyonu yaptı. MAÇ ÖNCESİ STATTA DEZENFEKSİYON YAPILACAK Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Yukatel Denizlispor'un 14 Mart Cumartesi günü yapacağı Gençlerbirliği maçı öncesi sabah saatlerinde Atatürk Stadyumu'nda dezenfeksiyon uygulaması yaparak, koronavirüse karşı önlem alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, birçok ilave tedbir aldıklarını söyledi. Vatandaşların korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hizmet noktalarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:38 Kaynak: DHA
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