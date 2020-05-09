Denizli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Denizli'de kötü koku ihbarı yapılan apartmanda itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu bir evde kedinin telef olduğu belirlendi.

Fesleğen Mahallesi 1054 Sokak'taki bir apartman dairesinden yayılan kötü koku sebebiyle bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri kapıyı açarak girdikleri evde ölen bir kediyle karşılaştı.



Kokunun da telef olan kediden kaynaklandığı anlaşıldı.



İhbarı yapan komşu Ali Cengiz gazetecilere, ev sahibinin yurt dışında olduğunu ve bir süredir kötü koku sebebiyle birinin ölmüş olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdiğini söyledi.



Tutanak tutan ekipler, telefonla ulaştıkları ev sahibi Şerife Yalçın'a bilgi verdi. Daha sonra evde belediye ekiplerince temizlik yapıldı.