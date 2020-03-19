Denizli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

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Denizli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı
18 dakika önce
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bayramyeri Meydanı'ndaki banklar geçici olarak kaldırıldı.
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bayramyeri Meydanı'ndaki banklar geçici olarak kaldırıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kamusal alan ve toplu kullanım bölgelerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlardan gelen talep üzerine de Bayramyeri Meydanı'nda bulunan banklar bulundukları yerden alındı.
Görevliler tarafından sökülen banklar kamyonetle geçici olarak depoya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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