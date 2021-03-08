Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 163 kişiye ceza - Son Dakika

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirlerine uymadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 163 kişiye toplam 146 bin 700 lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1- 7 Mart tarihleri arasında yapılan kontrollerde, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 38 kişiye toplam 34 bin 200 lira para cezası kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye de toplam 112 bin 500 lira ceza verildiği bildirildi. İl genelinde 250 iş yerinin denetlendiği, 800 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasının da yapıldığı belirtildi.