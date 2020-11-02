Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 502 kişiye ceza - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 502 kişi hakkında toplam 424 bin 368 lira cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kent genelinde cadde ve sokaklar, market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, maske kuralına uymayan 448 kişiye 403 bin 200 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 54 kişiye ise 21 bin 168 lira cezai işlem uyguladı.