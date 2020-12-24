"Kovid-19 testi" bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

"Kovid-19 testi" bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

24.12.2020 19:27

Denizli'nin Tavas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası bir kişiyle temaslı olduğu gerekçesiyle hastaneye yönlendirdikleri ailenin evinden çelik kasa ve 150 bin lira çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası bir kişiyle temaslı olduğu gerekçesiyle hastaneye yönlendirdikleri ailenin evinden çelik kasa ve 150 bin lira çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yorga Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa N'nin 10 Kasım'da eşiyle Kovid-19 testi için hastaneye gittikleri sırada evlerinden çelik kasa ve 150 bin liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 113 kamera kaydını 156 saat süreyle izleyerek olayda kullanılan aracı 22 bin 285 araç arasından tespit etti.

Şüphelilerin belirlenmesi için köyde tanık bulmak amacıyla camiden de anons yapıldı.

Olayı, üniversitesi öğrencisi Yücel B. (21), nakliyeciler Fatih T. (24) ve Bayram Ç. (25) ile fırıncı Burak A'nın (19) gerçekleştirdiğini tespit eden jandarma ekipleri, şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı.

Fatih T'nin aynı mahallede ikamet ettiği Mustafa N'nin evinde çelik kasa olduğunu bildiği, diğer zanlılarla plan yaparak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin, telefonla arayarak kendilerini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtıp Kovid-19 hastası bir kişiyle temasları olduğu gerekçesiyle acil test yaptırmaları gerektiğini söylediği Mustafa N'nin, eşiyle hastaneye gittiği sırada yatak odasında bulunan çelik kasa ve 150 bin liranın çalındığı anlaşıldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kovid-19 testi bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Kovid-19 testi bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Kovid-19 testi bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Kovid-19 testi bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

10 Kasım, Jandarma, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kovid-19 testi' bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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