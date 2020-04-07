Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Koronavirüs teşhisi konulan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Tedavisi başarıyla sonuçlanan Ekiz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
Ekiz, hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:36 Kaynak: AA
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