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Denizli'de koyun ve keçi çalan baba ile üvey kızı tutuklandı

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan baba ile üvey kızı tutuklandı.

Denizli'de koyun ve keçi çalan baba ile üvey kızı tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan baba ile üvey kızı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçeye bağlı 9 mahalleden küçükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların sürülerinden 19 koyun ve keçiyi, Kale ilçesindeki Ercan Ç. ve üvey kızı Eşe B'nin çaldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan baba ile üvey kızı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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