Denizli'de KPPS'nin ilk oturumu yapıldı - Son Dakika

Denizli'de KPPS'nin ilk oturumu yapıldı

Kovid-19 testi pozitif veya temaslı olan adaylar, ambulanslarla ve özel araçlarla sınava girecekleri okula getirilerek, hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınması - DenizliDenizli'de adaylar, erken saatlerde geldikleri sınav binalarında dezenfektan ve maske verildi.

Kovid-19 testi pozitif veya temaslı olan adaylar, ambulanslarla ve özel araçlarla sınava girecekleri okula getirilerek, hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınması

- Denizli

Denizli'de adaylar, erken saatlerde geldikleri sınav binalarında dezenfektan ve maske verildi.

Öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı.

Sınava girecek Kovid-19 testi pozitif veya temaslı olan adaylar, ambulanslarla ve özel araçlarla sınava girecekleri okula getirilerek, ayrı salonlarda sınava alındı.

Denizli'de KPPS'nin ilk oturumu yapıldı

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:38 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de KPPS'nin ilk oturumu yapıldı - Son Dakika

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