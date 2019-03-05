Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kristal Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli'de Kristal Uyuşturucu Ele Geçirildi

2 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de Kristal Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde yaptıkları yol denetimlerinde A.U. isimli şahsın plakası henüz belirlenemeyen aracını durdurarak arama yaptı. Ekipler araçta yaptıkları aramada yaklaşık 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

Jandarma, Buldan, Denizli, 3. Sayfa
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