DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3) - Son Dakika
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DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)

25.05.2022 04:33
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, krom maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 40 yaşındaki işçi Ali Rıza Kut hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, krom maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 40 yaşındaki işçi Ali Rıza Kut hayatını kaybetti.

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde, dün saat 21.20 sıralarında göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine madene acil sağlık, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri maden çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de göçük altında kaldığı belirlenen işçi Ali Rıza Kut'u Kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaklaşık 360 metre derinlikte meydana gelen göçük altından çıkartılan Kut, itfaiye ve işçiler tarafından ambulansa taşındı. Kut, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.  Madende meydana gelen göçük sırasında 16 işçinin de yara almadan kendi imkanlarıyla madenden çıktığı öğrenildi. Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi'nde yaşayan ve Devekonağı mevkiindeki madende 5 yıldır çalıştığı öğrenilen Kut'un cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaismailler Mahallesi Muhtarı Mesut Salman, madenin 360 metre derinliğinde meydana gelen göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini, hızlı şekilde müdahale edildiğini ancak kurtarılamadığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
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Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı Denizli Acıpayam'daki Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti Denizli Acıpayam'daki Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3) - Son Dakika
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