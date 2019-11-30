Son Dakika Haberleri: Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.


Kocaköy Mahallesi'nde Musa Kılınç'ın kullandığı 20 NH 980 plakalı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan Kılınç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli, Kocaköy, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]