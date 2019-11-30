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Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
6 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Kocaköy Mahallesi'nde Musa Kılınç'ın kullandığı 20 NH 980 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Kılınç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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