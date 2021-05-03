Denizli'de kumar operasyonunda 13 şüpheliye 16 bin 32 TL idari para cezası - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada tedbirler kapsamında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 607 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişiye korona virüs tedbirlerince işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 26 Nisan ile 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 650 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 farklı adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 13 şüpheliye 16 bin 32 TL, 3 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlem uygulandı. Ayrıca 17 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten dolayı idari işlem gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 29 kişiye 64 bin TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 277 işyeri denetlendi. Denetimlerde 791 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 3 kişinin maske takmadığı için 2 bin 700 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye 8 bin 100 TL, sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 17 kişiye ise 53 bin 550 TL toplam 64 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ