Denizli'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye, 13 bin 360 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye 13 bin 360 lira ceza uygulandı.

Operasyonda kumar malzemeleri ile kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 95 bin 175 lira ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.