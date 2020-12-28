Son dakika gündem: Denizli'de evlerde kumar oynayan 38 kişiye yaklaşık 81 bin lira ceza - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evlerde kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye 81 bin 25 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Çivril ve Pamukkale ilçelerinde üç evde kumar oynandığı bilgisini aldı.

Üç adrese baskın düzenleyen polis, toplam 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Evde yapılan aramada 3 kumar masası, 20 deste iskambil kağıdı, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 38 kişiye toplam 81 bin 25 lira ceza kesti.

Zabıta ekiplerince evler mühürlenirken, ev sahibi olduğu belirtilen 3 kişi hakkında "kumar oynamaya ortam sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.