Denizli'de kumar oynayan 10 kişiye 39 bin 500 lira ceza verildi - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 39 bin 500 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Sırakapılar Mahallesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan baskında eve giren polis, kumar oynayan 10 kişiyi tespit etti.
Evde yapılan aramada kumar malzemeleri ile av tüfeği ele geçirildi.
Kumar oynayan 10 kişiye "Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek", "maske takmamak" ve "sosyal mesafeye uymamak" suçlarından toplam 39 bin 500 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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