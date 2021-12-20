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Denizli'de kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 TL ceza - Son Dakika

Denizli'de kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 TL ceza

20.12.2021 15:04
Denizli'de kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 512 farklı adreste denetim ile operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 512 farklı adreste denetim ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 2 adreste kumar oynandığı tespit edilerek 17 kişiye 22 bin 712 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 13 ile 19 Aralık 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 512 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 70 apart dairesini kontrol etti ve 2 apart yetkilisine 19 bin 664 TL para cezası uyguladı. Operasyonda 2 farklı adreste kumar oynandığı tespit edilerek 17 şahsa toplam 22 bin 712 TL idari para cezası kesilirken, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan 3 şahıs adli işlemler için adliyeye sevk edildi. Alkollü mekanlarda yapılan kontrollerde iş yerlerinin canlı müzik saatlerine riayet etmediği ve konsomatris çalıştırdığı tespit edilerek adli işlem uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 767 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ

Denizli'de kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 TL ceza
Denizli'de kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 TL ceza

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 TL ceza - Son Dakika
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