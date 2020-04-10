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Denizli'de kumar oynayan 18 kişiye "sosyal mesafeye ihlali" cezası
6 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde kumar oynayan 18 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari ceza da uygulandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde kumar oynayan 18 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari ceza da uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 18 kişiye idari ceza uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:00 Kaynak: AA
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