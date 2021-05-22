Denizli'de kumar oynayan 20 kişiye 175 bin 384 lira ceza verildi - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye 175 bin 384 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Saraylar Mahallesi 458 Sokak'taki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan baskında güvenlik kameralarıyla izlenen ve ışıkları kapalı eve giren polis, kumar oynayan 20 kişiyi tespit etti.

Evde yapılan aramada 500 lira para ile kumar malzemeleri ele geçirildi.

Kumar oynayan 20 kişiye "Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek", "kapalı alanda sigara içmek", "açıktan alkol sunumu", "maske takmamak", "sosyal mesafeye uymamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 175 bin 384 lira ceza uygulanırken bir kişi hakkında da "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.