Denizli'de kuraklık kekik verimini olumsuz etkiledi

Denizli'de, bu sezon yaşanan kuraklıktan dolayı kekik rekoltesinde yüzde 40 civarında düşüş bekleniyor.

Kentte 1990'lı yıllarda tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan kekikte Pamukkale, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde hasat mesaisi sürüyor.

Mart-nisan döneminde toprakla buluşan kekik tohumları haziranda toplanacak duruma geliyor. Çalışanlar ise hasat için erken saatlerde tarlanın yolunu tutuyor. Bir bölümü makineyle biçilen kekikler kurutma işlemi için 2-3 gün bekletiliyor.

Kekikler daha sonra patozla dövülüp çuvallara dolduruluyor. Temmuz ayı sonuna kadar hasat edilen kekik, işleme tesislerinde paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Yöre çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından birisi haline gelen kekik, bu yıl mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında bulunan kekiğin büyük bölümü, işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor.

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 5 bin üreticinin 180 bin dekar alanda kekik ürettiğini söyledi.

Mevsimsel şartlara göre sezonda ortalama 20 bin tona yakın rekolte elde edildiğini belirten Gemici, "Bu sene diğer ürünlerde olduğu gibi kuraklık sıkıntısını kekik üreticisi de yaşadı. Verimde geçen yıllara göre yüzde 40'lık bir kayıp yaşanacağını tahmin ediyoruz. Denizli Türkiye kekik üretiminin yüzde 95'ini gerçekleştiriyor. Çiftçimizin gayretli çalışmalarıyla yağ oranı yüksek kekik elde ediyoruz." diye konuştu.

Gemici, kekiğin ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildiğini bu yıl 95 ülkeye ihracat yapma hedefinde olduklarını aktardı.

Coğrafi işaret belgeli kekiğin yüzde 85'inin ihraç edildiğini anlatan Gemici, şöyle konuştu:

"Kekiğin ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolar katkısı var. Normal yıllarda elde ettiğimiz verim 20 bin tondu. Bu sene açıkça görülüyor ki kuralıktan dolayı bir kayıp yaşanacak. Bu ülkenin geleceği ve milli ekonomiye katkı için kekik üreticisi her şeye rağmen üretmeye devam edecek. Bunların devamını sağlayabilmek için de büyüklerimizden ürünleri zarar gören kekik üreticisinin elinden tutulmasını istiyoruz."

Çiftçi Meryem Sargın ise kekiklerine çocukları gibi baktığını belirterek, "İnşallah emeğimizin karşılığını alabiliriz" dedi.

Kekik toplayan Nadire Sarı da bu yıl kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını ifade ederek, "Geçen yıl tarlamdan 4 araba kekik götürdüysem bu yıl 2 araba ancak çıkacak" diye konuştu.