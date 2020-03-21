Denizli'de kuru meyve ve bakliyat fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de kuru meyve ve bakliyat fabrikasında yangın - Son Dakika

Denizli'de kuru meyve ve bakliyat fabrikasında yangın

6 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde kuru meyve ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikada çıkan yangın itfaiyenin 8 araç ve 20 personel ile yaptığı müdahale sonrası söndürülebildi.

Denizli'de kuru meyve ve bakliyat fabrikasında yangın, System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesinde kuru meyve ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikada çıkan yangın itfaiyenin 8 araç ve 20 personel ile yaptığı müdahale sonrası söndürülebildi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Kezban Güngören'e ait kuru meyve ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikadan bir anda dumanlar yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler fabrikanın üst katlarında çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın 8 araç ve 20 personel ile yaklaşık 3 saat sonra söndürülebildi. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:01 Kaynak: İHA

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