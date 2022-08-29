DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın esnaf ziyareti sırasında gittiği bir pazar yerinde yaşadığı olay sosyal medya kullanıcılarını deyim yerindeyse resmen kırdı geçirdi.
Denizli'deki semt pazarlarında geçimini sağlamak için sattığı kadın giysilerini giyen ve tiyatroculuk yeteneklerini sergilemesiyle tanınan "Bıyıklı Dudu Abla" lakaplı 65 yaşındaki Feridun Altınoluk ile karşılaşan Babacan, kendisine yöneltilen talep karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Kadın giysileri içinde esprili bir şekilde "Zengin bir koca bulamıyorum, ne olur yardım edin Alamancı olsun" ifadesini kullanan Altınoluk'un bu sözleri karşısında ne yapacağını şaşıran Babacan'ın asistanlarına dönerek "Elimizden geleni yaparız" dediği anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika › Güncel › DEVA Partisi lideri Babacan ile 'Bıyıklı Dudu Abla'nın pazarda karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika