DEVA Partisi lideri Babacan ile "Bıyıklı Dudu Abla"nın pazarda karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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DEVA Partisi lideri Babacan ile "Bıyıklı Dudu Abla"nın pazarda karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

29.08.2022 11:33

Denizli'de esnaf ziyareti gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kurulan semt pazarlarında kadın kıyafetleri satışı yaparak geçimini sağlayan "Bıyıklı Dudu Abla" lakaplı 65 yaşındaki Feridun Altınoluk ile karşılaştı. Amatör bir tiyatrocu olan Altınoluk'un Babacan'a esprili bir şekilde zengin koca bulamamaktan dert yandığı görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın esnaf ziyareti sırasında gittiği bir pazar yerinde yaşadığı olay sosyal medya kullanıcılarını deyim yerindeyse resmen kırdı geçirdi.

PAZAR YERİNDE KARŞILAŞTILAR

Denizli'deki semt pazarlarında geçimini sağlamak için sattığı kadın giysilerini giyen ve tiyatroculuk yeteneklerini sergilemesiyle tanınan "Bıyıklı Dudu Abla" lakaplı 65 yaşındaki Feridun Altınoluk ile karşılaşan Babacan, kendisine yöneltilen talep karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

BABACAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kadın giysileri içinde esprili bir şekilde "Zengin bir koca bulamıyorum, ne olur yardım edin Alamancı olsun" ifadesini kullanan Altınoluk'un bu sözleri karşısında ne yapacağını şaşıran Babacan'ın asistanlarına dönerek "Elimizden geleni yaparız" dediği anlar kameralara yansıdı.

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SON DAKİKA: DEVA Partisi lideri Babacan ile "Bıyıklı Dudu Abla"nın pazarda karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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