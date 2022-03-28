Son dakika! Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Murat Karabuğa'ya ait aynı zamanda depo olarak kullanılan kuruyemiş imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın imalathanenin yan tarafındaki 3 katlı binaya da sıçradı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın imalathane ve yanında 3 katlı binada hasara neden oldu.