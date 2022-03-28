DENİZLİ'DE KURUYEMİŞ İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İmalathane tamamen yanarken, binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Karabuğa'ya ait, aynı zamanda depo olarak kullanılan kuruyemiş imalathanesinin yapıldığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün iş yerini sardı. Yükselen alevler iş yerinin yanındaki üç katlı apartmanın çatısına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde çalışanlar ve apartmandaki vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kuruyemiş imalathanesi tamamen yanarken, apartmanın çatısında hasar oluştu. Yanınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)