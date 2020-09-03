Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi.
Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesindeki patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, tüpten sızan gazdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Patlamada durumu ağır olanların da olduğu 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İşletmede çalışan ve kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin patlama olan bölgede aranmasına devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:31 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama - Son Dakika