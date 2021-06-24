Denizli'de kuvvetli rüzgarda devrilen pano ve ağaç dallarından yaralanan 3 kişi taburcu edildi

Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgarda kırılan ağaç dalları ve panoların düşmesi sonucu yaralanan 3 kişinin tedavileri tamamlandı.

Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgarda kırılan ağaç dalları ve panoların düşmesi sonucu yaralanan 3 kişinin tedavileri tamamlandı. Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesinde otoparktaki 10 aracın üzerine devrilen reklam tabelası ile hasar gören araçlar yapılan çalışmayla kaldırıldı. Kırılan ağaç dalları ve reklam panolarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan ve hastanelerde tedavisi tamamlanan 3 kişi, taburcu edildi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması yürüttüğü kentte kuvvetli rüzgardan zarar gördüğü belirtilen tarım arazilerinde ise ön hasar tespit çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Denizli'de kuvvetli rüzgarda devrilen pano ve ağaç dallarından yaralanan 3 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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