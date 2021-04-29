Boş kuyuya inen itfaiye eri, burada mahsur kalan kaplumbağa ve yavrusunu çıkararak doğaya bıraktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçelievler Şubesi ekipleri, kaplumbağaların kurtarılması için çalışma başlattı.

Merkezefendi Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş su kuyusunda 2 kaplumbağa olduğunu görenler itfaiyeye haber verdi.

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş su kuyusunda mahsur kalan kaplumbağa ile yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Son Dakika › Güncel › Denizli'de kuyuda mahsur kalan kaplumbağa ile yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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