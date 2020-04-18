Denizli'de kuyuda mahsur kalan kaplumbağaları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde boş su kuyusunda mahsur kalan 6 kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölbaşı Mahallesi'nde bir tarlada sulama için açılan, daha sonra üzeri kapatılmayan boş kuyuda çok sayıda kaplumbağa olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 metrelik kuyuya merdiven yardımıyla inen itfaiye eri, burada mahsur kalan 6 kaplumbağayı tek tek çıkararak doğaya bıraktı.