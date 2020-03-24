Denizli'de kuyumcular 1 hafta kapalı olacak - Son Dakika
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Denizli'de kuyumcular 1 hafta kapalı olacak

6 saat önce

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuyumcuların 30 Mart'a kadar kepenk kapatma kararı uygulayacağını bildirdi.

Denizli'de kuyumcular 1 hafta kapalı olacak, System.String[]

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuyumcuların 30 Mart'a kadar kepenk kapatma kararı uygulayacağını bildirdi.


Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde dünyada ve Türkiye'de pandemi şeklinde seyreden virüse karşı esnaf olarak gerekli tedbirlerle destek olmaları gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda insan yoğunluğunun önüne geçmek için 1 hafta süresince iş yerlerini kapatma kararı aldıklarını aktaran Yıldırım, "Koronavirüse karşı hem toplumun hem de çalışanların sağlığını korumak için yönetim kurulu olarak kapatma kararı alındı. Karar gereği bugünden geçerli olmak üzere 30 Mart'a kadar faaliyetlerimize tüm kuyumcular olarak ara verdik." ifadelerine yer verdi.

Yusuf Yıldırım, Reza Zarrab, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:44 Kaynak: AA

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