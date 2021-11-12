Denizli'de kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudaki koyunu çıkararak sahibine teslim etti.??????????????

Karaköy Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, sürüden ayrılan bir koyunun, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

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