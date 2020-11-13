Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan minibüs hırsızlıkta kullanılmış - Son Dakika

Denizli'de, lastikleri kapanla kapatılarak durdurulan minibüsün bakır kablo hırsızlığında kullanıldığı belirtildi.

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan H.A. (14) ve K.Y. (13) emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Çocukların ifadesinde minibüsü 18 yaşındaki A.Y'nin kullandığını söylemesi üzerine şüpheli Honaz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Bu arada A.Y'nin kovalamaca esnasında durdurulan araçtan inip evine kaçtığı ve daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Minibüsüm evimin önünde yok, çalınmış olabilir" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Zanlı ve yanındaki 2 çocuğun, minibüsle mermer ocaklarındaki bakır kabloları çaldıkları belirtildi.

Şüpheli A.Y, sevk edildiği adliyede tutuklandı, 2 çocuk ise serbest bırakıldı.

Olay

Denizli'de dün polis ekipleri, Çetin Beton'daki uygulama noktasında camlarındaki siyah film nedeniyle içi görünmeyen plakasız minibüsü durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan araç, ekiplerin yola serdiği kapanla lastikleri patlatılarak durdurulmuştu. Araçtan inerek kaçmaya başlayan 13 ve 14 yaşlarında iki çocuk yakalanmış araçta bakır kablolar ele geçirilmişti.