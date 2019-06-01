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Denizli'de LGS heyecanı

1 saat önce

Denizli'de LGS heyecanıDenizli'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için bugün 43 okulda 12 bin 600 8'inci sınıf öğrencisi, istediği liseye girebilmek için sınava girdi.

Denizli'de LGS heyecanı
Denizli'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için bugün 43 okulda 12 bin 600 8'inci sınıf öğrencisi, istediği liseye girebilmek için sınava girdi.
Bu yıl ortaöğretim kurumlarına giriş için LGS kapsamında Denizli'de 43 okulda 12 bin 600 öğrenci sınava girdi. Sabah 09.00'da sınava girecekleri okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, görevli öğretmenler tarafından sınıflara alındı. 09.30'da başlayan sınav öncesi, okul bahçesinde bekleyen aileler dışarı çıkarıldı. Öğrenciler salonlarda sınav heyecanı yaşarken, aileleri dışarıda çocuklarını bekledi. Sınav saatini şaşıran ya da kimliklerini unutanlar da oldu. Kimliği evde unutan bir öğrenci, ailesinin tekrar eve gidip, kimliği getirmesiyle son dakikada sınava girebildi. Birçok öğrenciler, son dakikada koşarak sınava yetişebildi. Saat 09.45'e kadar geç kalan öğrenciler, sınıflara alındı.
Denizli'de LGS heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:58 Kaynak: DHA
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