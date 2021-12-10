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Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı - Son Dakika

Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı

10.12.2021 15:37
Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı

Denizli AYDEM Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen termal bebek bezinin, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) patent aldığı bildirildi.

Denizli AYDEM Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen termal bebek bezinin, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) patent aldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, termal bebek bezi, okulun kimya öğretmeni Hüseyin Poslu ve 8 öğrenci tarafından 2020'de geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğretmenleri ve öğrencileri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığının patent, faydalı model, marka, tescil ve tasarım konusunda önemli adımlar attığını bildiren Ekici, atılan adımların açtığı fırsatlar sayesinde öğretmenlerin ve öğrencilerin farklı fikirleri ve özgün projeleri hayata geçirme şansına sahip olduğunu aktardı.

Yapılan çalışmanın günlük hayatta bebeklerin yaşadığı soruna odaklandığını belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Bebekler altını ıslattıktan sonra bebek bezindeki idrar nedeniyle üşümekte ve gaz sancıları çekmektedir. Okulumuzun buluşunda kullandığı kimyasal madde hem bu sorunun çözümünde rol almakta hem de bebek bezinde mikroorganizma oluşumunun engellenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bebek için gerekli olan hijyene katkı sunmaktadır. İşte bu çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Okulumuz ve kentimiz adına güzel bir haber oldu."

Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı
Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı
Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı
Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı

Denizli, Patent, Bebek, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de lise öğrencilerinin geliştirdiği termal bebek bezi patent aldı - Son Dakika
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