Son Dakika Haberleri: Denizli'de liseliler Atatürk'e "sonsuz" sevgilerini koreografiyle gösterdi
Son Dakika Güncel Denizli'de liseliler Atatürk'e 'sonsuz' sevgilerini koreografiyle gösterdi

Denizli'de liseliler Atatürk'e "sonsuz" sevgilerini koreografiyle gösterdi

6 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde okul bahçesinde toplanan 100 öğrenci, hazırladıkları Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938'i sonsuzluk işaretiyle yazdı.

Denizli'de liseliler Atatürk'e

Denizli'nin Kale ilçesinde okul bahçesinde toplanan 100 öğrenci, hazırladıkları Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938'i sonsuzluk işaretiyle yazdı.

Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla "10 Kasım" koreografisi hazırladı.

Öğrenciler, Atatürk'ün sesinden yayınlanan 10. Yıl Nutku eşliğinde, hazırladıkları koreografiyle "09.05" ve "1938"i oluşturdu. Öğrenciler "8" rakamını, "sonsuzluk işaretine" dönüştürdü.

Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene." sözüyle biten çalışmada, çalınan sirenle saygı duruşunda bulunan öğrenciler, bu anları drone ile de görüntüledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Denizli, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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