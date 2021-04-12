Denizli'de litrelerce kaçak akaryakıt polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

Denizli'de kaçak akaryakıt, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak akartyakıt, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 3 şüphelinin yanı sıra 26 bin 904 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 600 adet dolma sigara, 97 bin 800 adet kaçak makaron, 135 adet kaçak tıraş makinesi, 57 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 56 adet kaçak USB kablosu, 18 adet kaçak led lamba ve kaçak radyo ele geçirildi. - DENİZLİ