Denizli'de maç öncesi ele geçirilen kesici ve delici aletlerin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

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Denizli'de maç öncesi ele geçirilen kesici ve delici aletlerin görüntüleri paylaşıldı
6 saat önce
Denizli Emniyet Müdürlüğü, Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor ile Antalyaspor arasında yapılan karşılaşma öncesinde stat çevresinde ele geçirilen kesici ve delici aletlerin görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Denizli Emniyet Müdürlüğü, Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor ile Antalyaspor arasında yapılan karşılaşma öncesinde stat çevresinde ele geçirilen kesici ve delici aletlerin görüntülerini paylaştı.
Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, karışlaşma öncesinde Denizli Atatürk Stadı çevresinde önlemlerin artırıldığı belirtildi.
Açıklamada, bazı taraftarların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda döner bıçağı, jop, keser, çekiç gibi çok sayıda kesici delici aletlerin bulunduğu kaydedildi.
Bir taraftarın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildiği de bildirildi.
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