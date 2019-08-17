Son Dakika Haberleri: Denizli'de maç sonu ortalık karıştı! Hasan Şaş...
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Denizli'de maç sonu ortalık karıştı! Hasan Şaş...

26 dakika önce

Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarların söz dalaşına girdiği iddia edilen Necati Ateş ve Hasan Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.

Denizli'de maç sonu ortalık karıştı! Hasan Şaş..., System.String[]
Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarların söz dalaşına girdiği iddia edilen Necati Ateş ve Hasan Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.

Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu. Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.
Denizlispor, Necati Ateş, Hasan Şaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:17 
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