Denizli'de mahalle sakinlerinden polise sürpriz kutlama - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mahalle sakinleri, sokağa çıkma yasağına rağmen düğün yapıldığı ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşıladı ve Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağına rağmen Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde kalabalık grup olduğu ve düğün yapıldığı ihbarı üzerine hızla olay yerine geldi.

Binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, telsizden yaptığı anonsta, sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahalleye gelen polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür anonsu yaptı.