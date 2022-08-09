Denizli'de yeni bir mantar türü keşfedildi - Son Dakika
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Denizli'de yeni bir mantar türü keşfedildi

09.08.2022 11:09
Denizli'de yeni bir mantar türü keşfedildi

Denizli'de mantar çeşitliliği alanında çalışmalar yapan bir akademisyen, keşfettiği mantar türünü dünya literatürüne kazandırmayı başardı.

Denizli'de mantar çeşitliliği alanında çalışmalar yapan bir akademisyen, keşfettiği mantar türünü dünya literatürüne kazandırmayı başardı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doktor Oğuzhan Kaygusuz, saha çalışmaları kapsamında yeni bir mantar türü tanımladı.

İlk kez Denizli'nin Çamlık Mesirelik Alanı'nda, Anadolu karaçamının altında tespit edilen bu mantar türüne, şapka renginin kremsi tonlarda olmasından dolayı, şapka rengine atfen "Lepiota cremea" adı verildi.

Mantar, Yeni Zelanda'nın taksonomi alanında yayın yapan "Phytotaxa" dergisinde yayımlandı.

Kaygusuz, AA muhabirine, 2010-2020 yılları arasında sahada çalışmalar yürüttüğünü ve mantarı ilk kez 2016 yılında bulduklarını söyledi.

Denizli'de "Lepiota cremea" mantarın moleküler çalışmalarını gerçekleştiklerini belirten Kaygusuz, "Yaptığımız incelemelerde bu mantarın ilk olarak ülkemizde ve dünyada hiç keşfedilmemiş bir tür olduğu sonucuna ulaştık. Çalışmalarımızı detaylandırdık. Moleküler kapsamda örneklerimizi yurt dışındaki diğer mantar türleriyle kıyasladık. Bulduğumuz bu mantar türünün dünyada ilk olarak Denizli'nin Çamlık alanında belirlendi." diye konuştu.

Kaygusuz, Türkiye'nin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, yaptığı çalışmalarla bölgedeki önemli varlıkları tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"10 yıllık bir çaba sonucunda mantarı dünya literatürüne tanıtmış olduk"

Keşif esnasında arazi ve laboratuvar çalışmalarının uzun soluklu çalışmalar olduğunu söyleyen Kaygusuz, "2010-2015 yılları arasında yaptığım çalışmaları bir araya topladım. Tabii sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde de bölgede türün yeni olduğu kanısına vardık. 10 yıllık bir çaba sonucunda mantarı dünya literatürüne kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Kaygusuz, Türkiye'deki biyoçeşitliliği tanıttıkça dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrildiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Isparta, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

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