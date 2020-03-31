Denizli'de market ve pazarlara çocukların girişi yasaklandı - Son Dakika

Denizli Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında market ve Pazar yerlerine çocukların alınması yasaklanırken, ayrıca şehir içi yolculuklarda taksi ve küçük araçların yol arkadaşlığı gibi söylemlerle toplu taşıma aracına çevrilmesinin de sıkı bir şekilde denetleneceği belirtildi.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı. Alınan karalarda öne çıkan konu başlıkları ise şunları oldu:



Zorunlu haller dışında sokağa çıkan kişilere yönelik sahadaki denetim ve kontroller en üst seviyeye çıkarılacak.



Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu taşıma aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar ile yol arkadaşlığı gibi söylemler ile yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önüne geçilecek ve denetlenecek.



Marketlerde ve pazaryerlerinde alınan kararlara ek olarak bu alanlara çocukların alınmayacak. Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilecek, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınacak.



Çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacak." - UŞAK