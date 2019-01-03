Son Dakika Haberleri: Denizli'de Marketten Hırsızlık Kameraya Yansıdı

Denizli'de Marketten Hırsızlık Kameraya Yansıdı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten sandalye çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de Marketten Hırsızlık Kameraya Yansıdı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten sandalye çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Altıntop Mahallesi Sırakapılar Caddesi'nde bulunan markete çöp toplama motosikletiyle gelen kimliği belirsiz 4 kişi dışarıdaki sandalye ve tabureleri aldı.


Market sahibi Özgür Orman güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık yapıldığını görünce durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.


Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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