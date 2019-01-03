Denizli'de Marketten Hırsızlık Kameraya Yansıdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten sandalye çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten sandalye çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.





Alınan bilgiye göre, Altıntop Mahallesi Sırakapılar Caddesi'nde bulunan markete çöp toplama motosikletiyle gelen kimliği belirsiz 4 kişi dışarıdaki sandalye ve tabureleri aldı.





Market sahibi Özgür Orman güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık yapıldığını görünce durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.





Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu

Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi