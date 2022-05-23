Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi - Son Dakika
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Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi

23.05.2022 12:01

Denizli'de ihbar sonucu polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı. Müşteriler cinsel ilişkiye sırasında basılıp dışarı çıkarılırken, işletmeciler ve kadınlar gözaltına alındı.

Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme sahibi ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İşlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Masaj salonunda cinsel ilişkiye girerken basıldılar! Afrika'dan gelen kadınlar sınır dışı edildi
Masaj salonunda cinsel ilişkiye girerken basıldılar! Afrika'dan gelen kadınlar sınır dışı edildi
Masaj salonunda cinsel ilişkiye girerken basıldılar! Afrika'dan gelen kadınlar sınır dışı edildi
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Kaynak: İHA

Ahlak Büro Amirliği, Pamukkale, Masaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi - Son Dakika
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