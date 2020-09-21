Denizli'de maske kuralına uymayan 740 kişiye ceza - Son Dakika

Denizli'de maske kuralına uymayan 740 kişiye ceza

Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğuna uymadığı belirlenen 740 kişiye, toplam 666 bin lira ceza uygulandı.

Denizli'de maske kuralına uymayan 740 kişiye ceza, System.String[]

Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğuna uymadığı belirlenen 740 kişiye, toplam 666 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske kullanımına ilişkin denetimler sürüyor.

Ekiplerin 14-20 Eylül'deki kontrollerinde, maske takma zorunluluğuna uymayan 740 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 666 bin lira ceza kesildi.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de maske kuralına uymayan 740 kişiye ceza - Son Dakika

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