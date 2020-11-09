Denizli'de maske takmayan 328 kişiye 295 bin lira ceza - Son Dakika

Denizli'de maske takmayan 328 kişiye 295 bin lira ceza
09.11.2020 17:55
DENİZLİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son 1 hafta içinde yapılan denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 328 kişiye toplam 295 bin 200 lira para cezası uygulandı.
DENİZLİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son 1 hafta içinde yapılan denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 328 kişiye toplam 295 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 2-8 Kasım arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 328 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 295 bin 200 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.
Son Dakika Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı Klopp ile Guardiola maç temposu nedeniyle isyan etti: Ölümcül bir durum Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir