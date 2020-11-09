Denizli'de maske takmayan 328 kişiye 295 bin lira ceza - Son Dakika

DENİZLİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son 1 hafta içinde yapılan denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 328 kişiye toplam 295 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 2-8 Kasım arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 328 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 295 bin 200 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.