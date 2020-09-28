Denizli'de maske takmayan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere ceza - Son Dakika

DENİZLİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 130 ve maske takmadıkları belirlenen 1186 kişiye toplam 1 milyon 118 bin 360 lira para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 21-27 Eylül tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 1186 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 1 milyon 67 bin 400 lira ceza kesildiği açıklandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 130 kişiye ise toplam 50 bin 960 lira para cezası uygulandığı belirtildi.