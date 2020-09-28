Denizli'de maske takmayan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere ceza - Son Dakika

Denizli'de maske takmayan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere ceza
DENİZLİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 130 ve maske takmadıkları belirlenen 1186 kişiye toplam 1 milyon 118 bin 360 lira para cezası uygulandı.
DENİZLİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 130 ve maske takmadıkları belirlenen 1186 kişiye toplam 1 milyon 118 bin 360 lira para cezası uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 21-27 Eylül tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 1186 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 1 milyon 67 bin 400 lira ceza kesildiği açıklandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 130 kişiye ise toplam 50 bin 960 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Son Dakika Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun