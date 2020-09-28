Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza - Son Dakika

Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 1316 kişiye, toplam 1 milyon 118 bin 360 lira ceza kesildi.
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 1316 kişiye, toplam 1 milyon 118 bin 360 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafeye ilişkin denetimler sürüyor.
Ekiplerin 21-27 Eylül'deki kontrollerinde, maske takma zorunluluğuna uymayan 1186 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 1 milyon 67 bin 400 lira ceza verildi.
İl genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 130 kişi hakkında da toplam 50 bin 960 lira ceza uygulandı.
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