Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 1316 kişiye, toplam 1 milyon 118 bin 360 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafeye ilişkin denetimler sürüyor.

Ekiplerin 21-27 Eylül'deki kontrollerinde, maske takma zorunluluğuna uymayan 1186 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 1 milyon 67 bin 400 lira ceza verildi.

İl genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 130 kişi hakkında da toplam 50 bin 960 lira ceza uygulandı.